Trojni vrh v Berlinu s ponudbo dialoga Moskvi

Berlin, 9. februarja - Voditelji Nemčije, Francije in Poljske, ki so se v torek zvečer sestali v Berlinu, želijo napetosti glede Ukrajine rešiti z dialogom. V skupni izjavi so Rusijo pozvali k začetku širših, konstruktivnih, vsebinskih pogovorov o "varnostnih vprašanjih, ki so v obojestranskem interesu". A ponudbi sodelovanja so dodali tudi ponovno grožnjo s sankcijami.