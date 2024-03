V Gazi 20 žrtev novega streljanja na čakajoče na humanitarno pomoč

Gaza, 15. marca - Izraelska vojska je znova streljala na ljudi, ki so v Gazi čakali na humanitarno pomoč, in pri tem ubila najmanj 20 ljudi, še 155 pa jih je ranila, so danes sporočile oblasti v Gazi. Izrael naj bi pri tem uporabil tanke in helikopterje. Izraelske sile so obtožbe o napadu že zavrnile. Trdijo, da so na civiliste streljali oboroženi Palestinci.