V Federaciji BiH omejili cene za 60 izdelkov

Sarajevo, 15. marca - V Federaciji BiH se je danes začel drugi krog omejitve cen nekaterih živilskih in higienskih izdelkov, trajal pa bo naslednje tri mesece, so sporočili z ministrstva te entitete BiH. Sodelovanje trgovcev v projektu je prostovoljno, seznam izdelkov z omejenimi cenami pa so razširili s 40 na 60 izdelkov.