V Federaciji BiH od petka prostovoljna omejitev cen za 40 izdelkov pri trgovcih

Sarajevo, 14. decembra - Ministrstvo za trgovino Federacije Bosne in Hercegovine v petek v tej entiteti BiH začenja projekt, v okviru katerega bo znižalo in omejilo cene za 40 živilskih in higienskih izdelkov. Sodelovanje trgovcev v projektu je prostovoljno, do danes pa se mu je pridružilo 13 podjetij, poročajo tamkajšnji mediji.