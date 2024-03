V Celje želijo pritegniti še več turistov, raste obisk gostov iz Češke

Celje, 15. marca - Zavod Celeia Celje želi v Celje privabiti še več turistov. Ta konec tedna bo destinacijo predstavil na treh sejemskih dogodkih, poleg Slovenije tudi na Hrvaškem in Češkem. Kot so sporočili iz zavoda, so v Celju v zadnjih dveh letih zaznali rast števila čeških gostov. Več kot v preteklosti je tudi gostov iz Hrvaške.