Pregled - šport, 14. 3. (četrtek)

GRANOLLERS - Slovenska moška rokometna reprezentanca je uvodni dan olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Granollersu premagala Brazilijo s 27:26 (13:12). Četa selektorja Uroša Zormana ima po trdo prigarani zmagi manj kot 24 ur počitka do srečanja z domačini Španci.

CANMORE - Biatlonke so se v kanadskem Canmoru pomerile na sprinterski tekmi. Zmago je dosegla Italijanka Lisa Vittozzi in s tretjim slavjem v sezoni napovedala boj za skupno zmago v svetovnem pokalu. Anamarija Lampič je osvojila deveto mesto.

KOPER - Nogometaši Kopra so v 26. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Celju z 1:3.

LJUBLJANA - Turški Fenerbahče je z Miho Zajcem na povratni tekmi osmine finala konferenčne lige izgubil proti Unionu St. Gilloisu z 0:1, a se prebil v četrtfinale, potem ko je prvo tekmo dobil s 3:0. Izpadel pa je Sturm Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata. V četrtfinalu so še Fiorentina, Paok, Viktoria Plzen, Lille, Aston Villa, Brugge in Olympiakos.

LJUBLJANA - Za športno infrastrukturo bo letno iz državnega proračuna namenjenih po 20 milijonov evrov z letno realizacija v tem letu, so sporočili po seji vlade. To je manj, kot je bilo predvideno. Predlog zakona namreč podaljšuje obdobje zagotavljanja sredstev za investicije v športno infrastrukturo za tri leta, in sicer namesto do leta 2027 do leta 2030.

LJUBLJANA - Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh bo odslej treniral pod vodstvom Marta Olmana, je sporočila športna agencija Proelium, ki sodeluje s petindvajsetletnim metalcem diska s Ptuja.

DALLAS - Slovenski zvezdnik severnoameriške lige NBA Luka Dončić si je ob domači zmagi svojih Dallas Mavericks proti Golden State Warriors s 109:99 poškodoval stegensko mišico. Pred odhodom s parketa je 25-letni Ljubljančan dosegel 21 točk in prispeval devet podaj.

ST. LOUIS - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doživeli poraz. Na gostovanju v Enterprise Centru v Saint Louisu jih je premagala ekipa St. Louise Blues. Ta je slavila z izidom 3:1. Izkazal se je domači vratar Jordan Binnington, ki je zbral 40 obramb. Edini gol za kralje je dosegel Adrian Kempe. Slovenec Anže Kopitar je ostal brez točke.