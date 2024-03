Pregled - svet, 14. 3. (četrtek)

BRUSELJ - 20 izmed 31 držav članic zveze Nato lani ni doseglo cilja zavezništva glede obrambnih izdatkov v višini dveh odstotkov BDP, je razvidno iz letnega poročila, ki ga je predstavil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Poljska je s 3,92 odstotka BDP, ki jih je namenila za obrambo, na prvem mestu celo prehitela ZDA, ki je za ta namen lani porabila 3,24 odstotka BDP. Avtorji poročila pričakujejo, da bo letos dvoodstotni prag doseglo 18 držav.

BRUSELJ - Evropski parlament namerava tožiti Evropsko komisijo zaradi njene odločitve o decembrski odmrznitvi sredstev za Madžarsko. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je naročila pristojnim službam, da zadevo predložijo Sodišču EU. Parlament želi s tožbo razjasniti, ali je bila odločitev komisije, da kljub nenehnim kritikam o kršitvah pravne države na Madžarskem sprosti zamrznjena sredstva EU, zakonita. V Bruslju so decembra odločitev utemeljili rekoč, da je Budimpešta s sprejetjem nekaterih zakonov izpolnila potrebne pogoje.

WASHINGTON - ZDA ne vidijo znakov, da bi se Rusija pripravljala na uporabo jedrskega orožja v Ukrajini, je po napovedi ruskega predsednika Vladimirja Putina, da je v primeru ogrožene suverenosti pripravljen uporabiti tovrstno orožje, v sredo sporočila Bela hiša. Kot je dejala tiskovna predstavnica Karine Jean-Pierre, je ruska jedrska retorika nepremišljena in neodgovorna že, odkar je februarja leta 2022 napadla Ukrajino.

MOSKVA - Rusija je bila ponoči znova tarča ukrajinskih napadov iz zraka, v katerih sta po navedbah regionalnih oblasti umrli dve osebi, še devet je bilo ranjenih. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da so v napadih, do katerih prihaja pred volitvami v Rusiji, uničili 14 dronov. Iz obmejnih regij so poročali tudi o spopadih s proukrajinskimi skupinami.

MADRID - Spodnji dom španskega parlamenta je s tesno večino potrdil zakon o pomilostitvi katalonskih separatistov, ki jih preganjajo zaradi poskusa odcepitve leta 2017. Novo različico zakona je podprlo 178 poslancev, 172 pa jih je bilo proti. Najpomembnejša sprememba med prvim in drugim predlogom zakona je ta, da je v drugem pojem terorizma opredeljen ožje, morebitna teroristična dejanja katalonskih separatistov pa naj bi ocenjevali glede na direktivo EU na tem področju iz leta 2017. Zakon bo po besedah španskega ministra za pravosodje vplival na približno 400 ljudi.

ZAGREB - Hrvaški poslanci so pred skorajšnjimi volitvami izglasovali razpustitev sabora. Pred tem so sprejeli še spremembe kazenskega zakonika, ki med drugim kriminalizirajo razkrivanje informacij. K temu, da glasujejo proti spornemu členu zakona, so ves čas pozivali novinarji in opozicija, češ da poskušajo vladajoči utišati novinarje in žvižgače. Sporni člen sicer ne določa kazenskega pregona novinarjev, ki bi razkrili omenjene vsebine, temveč kazenski pregon tistih, ki bodo informacije razkrili.

RAMALA - Palestinski predsednik Mahmud Abas je po nedavnem odstopu premierja Mohameda Štajeha in njegove vlade oblikovanje nove zaupal svojemu dolgoletnemu svetovalcu za gospodarske zadeve Mohamedu Mustafi. Imenovanje Mustafe za mandatarja naj bi bilo del Abasovih prizadevanj za reformo Palestinske uprave in oblikovanje tehnokratske vlade. Ta naj bi bila bolje pripravljena, da po koncu izraelske vojne proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas ponovno prevzame nadzor tudi nad območjem Gaze.

STRASBOURG - Evropski parlament je Izrael pozval, naj nemudoma dovoli in omogoči polno dostavo pomoči na območje Gaze prek vseh obstoječih mejnih prehodov. Poslanci so v sprejeti resoluciji izrazili globoko zaskrbljenost zaradi katastrofalnih humanitarnih razmer v palestinski enklavi, vključno z nevarnostjo lakote.

NEW YORK - Združeni narodi bodo zaradi zaostritve varnostnih razmer znižali število nenujnega osebja na Haitiju, je v sredo sporočila organizacija in dodala, da s tem ne zapuščajo Haitija. Prav tako so napovedali vzpostavitev zračnega mostu, s katerim bodo okrepili dostavo pomoči. V Washingtonu so medtem sporočili, da je predsednik Kenije potrdil načrte za vzpostavitev mednarodne varnostne misije na Haitiju pod okriljem ZN.

PODGORICA - Območje na meji med Črno goro in BiH je zgodaj zjutraj stresel potres z močjo 5,4. Središče potresa je bilo v vasi Čarađe v občini Nikšić na zahodu Črne gore, doslej pa ni bilo poročil o večji škodi ali ranjenih. Tresenje tal so občutili tudi v hrvaški Dalmaciji, Srbiji in celo na jugu Italije.

PEKING - Kitajska je obsodila potrditev predloga zakona v predstavniškemu domu ameriškega kongresa, s katerim bi se moralo družabno omrežje TikTok distancirati od lastnika, kitajskega podjetja ByteDance. Washingtonu je očitala, da neupravičeno zatira tuja podjetja in obljubila sprejetje vseh potrebnih ukrepov za zaščito svojih podjetij v tujini. Kljub potrditvi v predstavniškem domu je usoda predloga v senatu negotova, saj se nekaterim senatorjem zdi ukrep proti aplikaciji, ki jo v ZDA uporablja okoli 170 milijonov ljudi, preveč drastičen.

SAN ANTONIO - Najmočnejša vesoljska raketa Starship podjetja SpaceX je v okviru tretjega preizkusa prvič uspešno poletela v vesolje, vendar se je nato med povratkom na Zemljo uničila, so sporočili iz podjetja. Kljub temu je podjetje sporočilo, da so s tem poletom dosegli bistveno več zadanih ciljev kot s prvima dvema. Gre za doslej najmočnejšo raketo na svetu, ki bi lahko v orbito prenesla več kot 150 ton tovora. Starship je Nasa izbrala za prevoz svojih astronavtov na Luno v okviru misije Artemis III.

PARIZ - Svetovno povpraševanje po nafti se bo po napovedih Mednarodne agencije za energijo (IEA) letos povečalo bolj, kot je bilo sprva pričakovano. Razlog za to so boljši gospodarski obeti v ZDA in vse večje potrebe po gorivu za ladje. Številni ladjarji so namreč zaradi napetih razmer v Rdečem morju Sueški prekop zamenjali za daljšo pot okoli Afrike.