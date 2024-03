Informacijski pooblaščenec začenja akcijo sodelovanja na temo pravice do dostopa do lastnih osebnih podatkov

Ljubljana, 14. marca - Informacijski pooblaščenec začenja usklajeno akcijo sodelovanja na temo pravice do dostopa do lastnih osebnih podatkov. Namen akcije, ki se bo zaključila jeseni, je oceniti, kako organizacije to pravico izvajajo in katera področja pri tem zahtevajo dodatno pozornost, so sporočili pri Informacijskem pooblaščencu.