Odpoved delovnega razmerja sindikalistu nezakonita, v Premogovniku se bodo pritožili

Velenje, 14. marca - Prvostopenjsko sodišče je sklenilo, da je bila odpoved delovnega razmerja sindikalistu Asmirju Bećareviću, ki mu jo je vročil Premogovnik Velenje, nezakonita, so sporočili iz sindikata delavcev rudarstva in energetike. Bećarevića so odpustili zaradi kršenja navodil zdravnice o ravnanju med bolniškim staležem. V Premogovniku so napovedali pritožbo.