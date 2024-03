Podelitev Jesenkovih nagrad s poudarkom na vlogi znanstvenikov pri omilitvi podnebnih sprememb

Ljubljana, 14. marca - Na ljubljanski biotehniški fakulteti so danes podelili Jesenkove nagrade, najvišja priznanja za pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na področju biotehniških ved. Okoljski znanstvenik Žiga Malek je v svojem govoru poudaril pomen znanstvenikov pri omilitvi podnebnih sprememb in preprečevanju nadaljnje krize biotske raznovrstnosti.