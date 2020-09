Na biotehniški fakulteti fakulteti podelili Jesenkove nagrade

Ljubljana, 30. septembra - Na ljubljanski biotehniški fakulteti so podelili Jesenkove nagrade, najvišja priznanja za pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na področju biotehniških ved v Sloveniji. Prejeli so jih Ines Mandić Mulec za življenjsko delo, Jernej Jevšenak za najboljšega diplomanta doktorskega študija in Eli Keržan za najboljšo diplomantko magistrskega študija.