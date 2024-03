Clugov Faust gostuje v nemškem Ludwigsburgu

Stuttgart, 16. marca - Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor danes in v nedeljo v dvorani Forum am Schlosspark v Ludwigsburgu v nemški zvezni državi Baden-Württemberg gostuje z baletom Edwarda Cluga Faust na glasbo Milka Lazarja. Balet Faust je nastal v koprodukciji Baleta SNG Maribor s Cankarjevim domom Ljubljana in v sodelovanju z Opernhaus Zürich.