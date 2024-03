Združeni narodi s Haitija umikajo nenujno osebje in vzpostavljajo zračni most

New York, 14. marca - Združeni narodi bodo zaradi zaostritve varnostnih razmer znižali število nenujnega osebja na Haitiju, je v sredo sporočil tiskovni predstavnik organizacije in dodal, da s tem ne zapuščajo Haitija. Prav tako bodo ZN vzpostavili zračni most, s katerim bodo preko Dominikanske republike okrepili dostavo pomoči za Haiti, poročajo tuje tiskovne agencije.