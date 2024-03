EU zaradi nasilja umaknila diplomatsko osebje s Haitija

Bruselj/Port-au-Prince, 11. marca - Evropska unija je evakuirala svoje diplomatsko osebje s Haitija, kjer so se varnostne razmere dramatično poslabšale zaradi nasilja oboroženih tolp, ki nadzirajo večji del prestolnice Port-au-Prince, so danes sporočili iz Bruslja. Ob tem so izrazili zaskrbljenost nad dogajanjem v državi v zadnjih dneh.