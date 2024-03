Pregled - šport, 13. 3. (sreda)

Ljubljana, 13. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 13. marca.

MADRID - Nogometaši madridskega Atletica, za katerega je uspešno branil slovenski vratar Jan Oblak, ter Borussie Dortmunda so dopolnili četrtfinale elitne evropske lige prvakov. Na povratnih tekmah osmine finala je Atletico po enajstmetrovkah, Oblak je ubranil dva kazenska strela, s 5:3 premagal Inter, Borussia pa je z 2:0 izločila PSV iz Eindhovna.

TRONDHEIM - Najboljša smučarska skakalka to zimo Nika Prevc je zmagovalka četrte tekme norveške turneje na veliki skakalnici v Trondheimu. Prevc je po prvi seriji zaostajala za domačinko Eirin Kvandal, v finalu pa jo je z izjemnim skokom preskočila in slavila svojo sedmo zmago v karieri. Z zmago je povečala prednost v svetovnem pokalu.

TRONDHEIM - Stefan Kraft je zmagal na četrti tekmi svetovnega pokala norveške turneje v Trondheimu. Za njim so se zvrstili še trije avstrijski skakalci in slavili četverno zmago. Najboljši Slovenec je bil kapetan ekipe Peter Prevc, ki je s petim mestom preprečil rdeče-beli falangi, da bi zasedla prvih pet mest.

BRDO PRI KRANJU - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za pripravljalni tekmi proti Malti in Portugalski. Na njem ni posebnosti, kot je izpostavil Kek, za zdaj skrbi predvsem poškodba Benjamina Verbiča. Slovenci se bodo z Malto v gosteh merili 21. marca, s Portugalsko pa v Stožicah 26. marca. Junija bodo Kekovi izbranci igrali še dve pripravljalni tekmi v Stožicah, in sicer 4. junija proti Armeniji in 8. z Bolgari.

LJUBLJANA - Izidi 26. kroga Prve lige Telemach: Mura - Bravo Kostel 1:2 (0:1), Aluminij - Rogaška 0:1 (0:0), Kalcer Radomlje - Domžale 2:0 (0:0).

SINGAPUR - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izgubil dvoboj drugega kroga na turnirju serije WTT v Singapurju z nagradnim skladom 1,37 milijona evrov. S 3:1 v nizih ga je ugnal Indijec Sharath Kamal Achanta, ki je bil v kvalifikacijah usoden tudi za drugega Slovenca, Denija Kožula.