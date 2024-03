Pregled - svet, 13. 3. (sreda)

STRASBOURG - Evropski parlament je podprl akt o umetni inteligenci, s katerim prvič zakonsko ureja to področje. Cilj je zagotoviti, da bo umetna inteligenca zanesljiva, varna in v skladu s temeljnimi pravicami, obenem pa podpirati inovacije in zagotoviti, da bo Evropa postala vodilna na tem področju. Nova pravila prepovedujejo aplikacije, ki predstavljajo očitno tveganje za temeljne pravice, ter uvajajo stroge zahteve za nekatere sisteme UI. Novo zakonodajo mora potrditi še Svet EU.

STRASBOURG - Evropski poslanci so z veliko večino podprli akt o svobodi medijev, ki naj bi zaščitil novinarje v Evropski uniji, državljanom pa zagotovil dostop do raznolikih in neodvisnih medijskih vsebin. V skladu z zakonodajo bodo morali med drugim vsi mediji objaviti informacije o lastništvu, tudi državnem, in poročati o sredstvih iz državnega oglaševanja ali finančni podpori držav, tudi nečlanic EU. Nova zakonodaja ob tem ureja odnos med velikimi spletnimi platformami in mediji.

GAZA/DOHA - V izraelskem napadu na skladišče agencije Združenih narodov za podporo palestinskim beguncem (UNRWA) v mestu Rafa na skrajnem jugu Gaze je bil ubit uslužbenec agencije, več kot 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila UNRWA. Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je bilo v napadu ubitih pet ljudi. Od 7. oktobra lani je bilo v več kot petih mesecih izraelskih napadov na palestinsko enklavo skupno ubitih 31.272 ljudi. V Katarju so medtem izrazili upanje, da bi lahko dosegli dogovor o prekinitvi ognja v Gazi pred 10. aprilom oziroma ramazanskim bajramom, ki označuje konec muslimanskega svetega meseca.

RAMALA - V novih racijah izraelske vojske na zasedenem Zahodnem bregu so bili ubiti štirje Palestinci, še več pa je bilo ranjenih, so sporočile palestinske oblasti v Ramali. Dva Palestinca naj bi bila ubita med racijo v Dženinu, še dva pa v bližini Jeruzalema, kjer je 15-letni Palestinec v ločenem incidentu med vožnjo s kolesom zabodel dva vojaka. Pripadniki izraelskih sil so najstnika nato ustrelili.

MOSKVA- Rusija ima najnaprednejše jedrsko orožje na svetu, je za rusko državno televizijo povedal predsednik Vladimir Putin. Izrazil je upanje, da se bodo ZDA izogibale eskalacijam, ki bi lahko privedle k nuklearni vojni, pri tem pa poudaril, da so ruske sile pripravljene tudi na ta scenarij. Poleg tega je okrepljene napade Kijeva z brezpilotnimi letalniki v zadnjem času povezal s prihajajočimi volitvami v Rusiji.

KIJEV/MOSKVA - Novi ruski napadi so ponoči v Ukrajini terjali več smrtnih žrtev, več deset ljudi je bilo ranjenih. Ukrajina pa je sprožila nov val napadov z droni na cilje v Rusiji. Večino dronov je ruska vojska sestrelila, eden pa je sprožil požar v naftni rafineriji okoli 200 kilometrov južno od Moskve. Proukrajinske oborožene skupine, ki so v preteklih dneh vdrle na obmejno ozemlje Rusije, so medtem zagrozile z napadi na cilje ruske vojske v mestih Belgorod in Kursk.

BRUSELJ - Države članice EU so dosegle načelni dogovor o reformi evropskega mirovnega instrumenta (EPF), s katero bodo v letu 2024 Ukrajini namenile dodatnih pet milijard evrov pomoči, je sporočilo belgijsko predsedstvo Svetu EU. Pomoč bo namenjena za sofinanciranje dobav vojaške opreme in orožja Ukrajini. Prizadevanja za okrepitev EPF so se zaradi nasprotovanja Nemčije in Francije zavlekla za več mesecev, vendar sta državi na koncu prišli do kompromisov.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je v bundestagu znova zavrnil možnost pošiljanja nemških raket dolgega dosega taurus Ukrajini. Po njegovih besedah bi bila namreč dobava sistemov dolgega dosega Kijevu smiselna le v okviru napotitve nemških vojakov. To pa je meja, ki je kot kancler ne želi prestopiti, je poudaril. Dobavo raket taurus Kijevu podpira zlasti nemški konservativni opozicijski blok CDU/CSU, ki naj bi nameraval v četrtek izsiliti glasovanje o tej zadevi.

BRUSELJ - Evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi je optimističen glede podpore članic EU za začetek pristopnih pogajanj z BiH. Pogovore s predstavniki držav članic o v torek predstavljenem priporočilu komisije je v pogovoru za skupino bruseljskih dopisnikov označil za zelo pozitivne, vendar pa se bo razprava še nadaljevala. Če bo Evropski svet potrdil začetek pogajanj, bo komisija začela pripravljati pogajalski okvir, ki bo predstavljal vsebinsko podlago za pogovore.

HAAG - Vodja nizozemske skrajne desnice Geert Wilders je sporočil, da kljub presenetljivi zmagi na novembrskih volitvah ne bo postal naslednji predsednik vlade, saj nima zadostne podpore med strankami, s katerimi je nameraval oblikovati koalicijo. Odločitev je oznanil na predvečer objave nestrpno pričakovanega poročila o poteku nizozemskih koalicijskih pogovorov. Po podatkih nizozemske televizije NOS je najverjetnejši rezultat pogovorov oblikovanje tehnične vlade.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden in njegov predhodnik Donald Trump sta si po torkovih volitvah v več zveznih državah zagotovila zadostno število delegatov za nominacijo svojih strank za kandidata na predsedniških volitvah novembra. Biden je presegel prag 1968 delegatov, Trump pa je zbral potrebnih 1215 delegatov. Uradno ju bodo sicer demokrati in republikanci potrdili na konvencijah poleti.

WASHINGTON/PEKING - Predstavniški dom ameriškega kongresa je z veliko večino potrdil predlog zakona, v skladu s katerim bi se moralo družabno omrežje TikTok distancirati od svojega lastnika, kitajskega podjetja ByteDance, saj ga bodo v nasprotnem primeru v ZDA prepovedali. O predlogu bo moral sicer glasovati še senat, kjer pa je usoda predloga bolj negotova, saj se nekaterim zdi ukrep proti aplikaciji, ki jo v ZDA uporablja okoli 170 milijonov ljudi, preveč drastičen.

VILNIUS - Pred svojim domom v Litvi je bil v torek napaden tesen zaveznik pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Leonid Volkov. Napadalec se je nanj spravil s kladivom in solzivcem in mu med drugim zlomil roko. Volkov je napovedal nadaljevanje boja proti vladavini ruskega predsednika Vladimirja Putina in izrazil prepričanje, da za napadom nanj stojijo Putinovi zvesti privrženci.

STRASBOURG - Evropski parlament je dokončno podprl nova pravila za zmanjšanje izpustov iz osebnih avtomobilov, kombijev, avtobusov, tovornjakov in prikolic. Cilj uredbe o standardu Euro 7, ki ureja homologacijo in nadzor trga motornih vozil, je podpreti prehod EU na čisto mobilnost in izboljšati kakovost zraka. Evropski poslanci so se zavzeli za strožja pravila za zmanjšanje količine odpadnega tekstila in hrane, pa tudi glede varnosti igrač.