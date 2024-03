Rusija pozdravila prizadevanja papeža za mir

Vatikan, 13. marca - Rusko veleposlaništvo pri Svetem sedežu je danes papežu Frančišku čestitalo za enajst let vodenja Katoliške cerkve in hkrati pozdravilo njegova prizadevanja za mir. Papež je pred tem v sobotnem intervjuju za švicarsko televizijo dejal, da je treba imeti pogum dvigniti belo zastavo in se pogajati za konec vojne v Ukrajini, kar je razburilo Kijev.