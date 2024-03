Odbor DZ podprl predlog novele zakona o centralnem registru prebivalstva

Ljubljana, 13. marca - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je z 10 glasovi za in nobenim proti podprl vladni predlog novele zakona o centralnem registru prebivalstva. Ta bi v osebni identifikacijski številki EMŠO omogočila uporabo vseh obstoječih šifer registra, in sicer od 50 do 59. Doslej se je namreč uporabljala le šifra 50.