V javni razpravi predlog novele zakona o centralnem registru prebivalstva

Ljubljana, 21. novembra - Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog novele zakona o centralnem registru prebivalstva ter ga posredovalo v javno razpravo. Pripombe na osnutek, ki bi v osebni identifikacijski številki EMŠO omogočil uporabo vseh obstoječih šifer registra, in sicer od 50 do 59, je mogoče podati do 4. decembra.