Minister Novak s Smerkolj o poteku predsedovanja Alpski konvenciji

Ljubljana, 13. marca - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak in generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj sta na današnjem srečanju pregledala dosedanje opravljeno delo in naloge do zaključka slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji. Smerkolj je pohvalila delo ekipe pri vseh treh ključnih prednostnih nalogah dveletnega predsedovanja.