Ljubljana, 27. oktobra - Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se v Švici udeležuje 17. Alpske konference, na kateri je Slovenija od Švice prevzela predsedovanje Alpski konvenciji za obdobje 2023-2024. Kot so sporočili z ministrstva za okolje in prostor, bo najpomembnejša naloga Slovenije priprava desetega poročila o stanju Alp, ki bo posvečeno kakovosti življenja.