Pred spomladanskimi kmečkimi opravili pozivi k pravilni uporabi pesticidov

Ljubljana, 13. marca - Nepravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in okolje. Pred prvimi spomladanskimi deli na njivah, v sadovnjakih in vinogradih zato ministrstvo za kmetijstvo, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Čebelarska zveza Slovenije pozivajo k njihovi pravilni uporabi.