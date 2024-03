V Ukrajini smrtne žrtve novih ruskih napadov

Kijev, 13. marca - Novi ruski napadi z raketami in droni so v torek in ponoči v Ukrajini terjali več žrtev. V raketnem napadu v mestu Krivi Rog so v torek zvečer umrli štirje ljudje, več kot 40 je bilo ranjenih. O smrtnih žrtvah nočnih napadov z brezpilotniki pa poročajo iz mesta Sumi na severu države in Mirnograda v Donecku.