Pregled - šport, 12. 3. (torek)

TRONDHEIM - Slovenski as Peter Prevc, ki se bo prihodnji teden po finalu v Planici poslovil od smučarskih skokov, v svetovnem pokalu niza uspehe. Enaintridesetletnik je na srednji skakalnici v Trondheimu zasedel drugo mesto in za manj kot točko zaostal za svojo 24. zmago v svetovnem pokalu. Zmagal je Japonec Ryoyu Kobayashi. Anže Lanišek je v finalu nazadoval na 19. mesto, Timi Zajc je bil 21., Lovro Kos pa 27.

TRONDHEIM - Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar, vodilna po prvi seriji tretje tekme norveške turneje na srednji skakalnici v Trondheimu, je na koncu zasedla tretje mesto. Zmagala je domačinka Eirin Maria Kvandal pred Avstrijko Evo Pinkelnig, prvo izzivalko Nike Prevc v boju za skupno zmago. Prevc je bila danes peta. Poleg najboljših dveh Slovenk je v finalu nastopila le še Katra Komar, ki je zasedla 20. mesto.

BARCELONA/LONDON - Nogometaši Barcelone in Arsenala so peti in šesti udeleženci četrtfinala elitne evropske lige prvakov. Na današnjih povratnih tekmah osmine finala je Barcelona s 3:1 premagala Napoli, Arsenal pa je šele po izvajanju kazenskih strelov s 5:2 izločil Porto.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so na tretji finalni tekmi državnega prvenstva na domačem terenu premagali Sij Acroni Jesenice s 6:1 in povedli s 3:0 v zmagah. V finalu moštvi igrata na štiri zmage, naslednja, morda že odločilna tekma bo v petek na Jesenicah.

LJUBLJANA - Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh in njegov estonski trener Gerd Kanter sta manj kot pol leta pred poletnimi olimpijskimi igrami v Parizu končala sodelovanje. Kanter je danes odločitev o tem, da gresta s Čehom zaradi drugačnih pristopov k metodologiji treninga narazen, sporočil kar preko družbenih omrežij.

DRAMMEN - Norvežana Kristine Stavaas Skistad in Johannes Hoesflot Klaebo sta zmagovalca tekem svetovnega pokala v smučarskem teku v domačem Drammnu. Slovenci se v sprintu v klasični tehniki niso prebili iz kvalifikacij, najboljši je bil Nejc Štern na 43. mestu in dobil prve točke svetovnega pokala.

LJUBLJANA - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu 2026 pomerila z Izraelom in Estonijo. Prvi del kvalifikacij bo avgusta, drugič pa se bodo reprezentance med seboj srečale poleti 2025.

MONTREUX - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je ohranil vodstvo na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci, ki ga drži že 129 tednov zapovrstjo. Se mu je pa zelo približal danski as Jonas Vingegaard, ki ima le še dobrih 400 točk zaostanka.

CHICAGO - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je nadaljeval niz trojnih dvojčkov v severnoameriški ligi NBA. Tokrat sicer ni presegel 30 točk, je pa ob zmagi svojih Dallas Mavericks pri Chicago Bulls s 127:92 dosegel 27 točk, 14 podaj in 12 skokov.

LOS ANGELES - Hokejisti moštva Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so v severnoameriški ligi NHL v domači dvorani ugnali New York Islanders s 3:0 in dosegli pomembno zmago v boju za končnico. Na zahodu so s 77 točkami na sedmem mestu.