Dnevnik o nepravilnostih pri zdravljenju (13. 3.)

Ljubljana, 12. marca - Nina Knavs v komentarju Nevarnost molka piše o nepravilnostih pri zdravljenju. Avtorica poudarja, da sta nadzora po smrti Sonje Golc zajela dogajanje v ptujski bolnišnici in UKC Maribor in razkrila sosledje nepravilnosti pred bolničino smrtjo. Ugotovitve so obenem zgovoren posnetek pomanjkljivosti, ki ogrožajo tudi prihodnje bolnike, meni.