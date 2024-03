Primorske novice o molku na podelitvi oskarjev glede vojne v Gazi (12. 3.)

Koper, 12. marca - Biljana Pavlovič v komentarju O Ukrajini na glas, o Gazi pa molk piše o 96. podelitvi oskarjev, kjer niso ničesar spregovorili o dogajanju v Gazi. Ugotavlja, da je razlog molka glede obleganja Gaze to, da je Hollywood pokazal svojo proizraelsko držo in sankcioniral znane igralce, ki so si v minulih mesecih drznili kritično spregovoriti o Izraelu.