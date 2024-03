Ministrstvo: Nakopičenih težav v kmetijstvu se ne da rešiti naenkrat in takoj

Ljubljana, 12. marca - Kmetijsko ministrstvo zahteve kmetov jemlje resno, so se pa izražene težave nakopičile v daljšem obdobju ter se jih ne more rešiti naenkrat in takoj, temveč v procesu medsebojnega sodelovanja, so izpostavili na ministrstvu. Njihova prioriteta ostaja iskanje konstruktivnih rešitev, so zapisali ob napovedani stavki kmetov.