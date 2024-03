Na razstavi o odnosu do partizanskih spomenikov v nekdanjih jugoslovanskih republikah

Maribor, 13. marca - V Muzeju narodne osvoboditve Maribor danes odpirajo gostujočo razstavo Kraji spomina: Moč in nemoč partizanskih spomenikov, ki prikazuje odnos do spomenikov posvečenih narodnoosvobodilnemu boju (NOB) na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Gradivo na panojih predstavlja izbrane primere spomenikov in njihovo usodo po razpadu skupne države.