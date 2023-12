Muzeji ta teden s spletno akcijo Naprej v preteklost

Ljubljana, 4. decembra - Številni slovenski muzeji in galerije ta teden v sklopu akcije Naprej v preteklost, ki poteka pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije in Službe za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije, prirejajo spletne dogodke. Z akcijo želijo spomniti na bogato dediščino, ki jo hranijo in predstavljajo slovenski muzeji in galerije.