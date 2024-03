Pri Cipru rešili več kot 400 migrantov, pri Kanarskih otokih dva umrla

Nikozija/Las Palmas, 12. marca - Ciprska obalna straža je na morju našla 458 migrantov, ki so v šestih čolnih odpluli iz Libanona, je danes za ciprsko radiotelevizijo RIK povedal tiskovni predstavnik policije. Pred tem so španski organi v ponedeljek na morju pri Kanarskih otokih našli dva mrtva migranta, 38 pa so jih rešili, potem ko je njihov čoln zašel v težave.