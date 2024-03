Sodelavci NIB in ZRC SAZU na Madagaskarju odkrili nove vrste pajkov

Ljubljana, 13. marca - Sodelavci Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) in ZRC SAZU so med odpravo v severni in vzhodni del Madagaskarja odkrili štiri za znanost nove vrste pajkov splavarjev. Rezultati raziskave so pomembni v luči odkrivanja biodiverzitete vročih točk našega planeta, so sporočili z NIB.