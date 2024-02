Raziskovalca iz Univerze v Ljubljani nepričakovano odkrila nov način prehranjevanja hijen v Afriki

Ljubljana, 23. februarja - Raziskovalca ljubljanske biotehniške fakultete sta v Namibiji odkrila nenavaden in doslej neznan način prehranjevanja hijen, ki so očitno prišle na okus za ptice pevke, so sporočili z Univerze v Ljubljani. Ker takšno vedenje hijen v znanstveni literaturi še ni bilo opisano, sta se odločila natančneje raziskati in posneti ta nenavaden način lova.