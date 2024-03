Ani Skobe na Sonyjevem natečaju še ena zmaga s fotografijo Času izvzet

London, 12. marca - Arhitektka in fotografinja Ana Skobe je s fotografijo Času izvzet (Fallling out of time) zmagala tudi v kategoriji arhitektura na letošnjem fotografskem natečaju Sony World Photography Awards 2024, je objavljeno na spletni strani Svetovne fotografske organizacije (WPO). Skupni zmagovalec natečaja bo znan 18. aprila.