Fotografinja Ana Skobe zmagala na Sonyjevem natečaju

London, 5. marca - Fotografinja Ana Skobe je s fotografijo Času izvzet (Falling out of time) zmagala na Sonyjevem fotografskem natečaju v kategoriji nacionalnih in regijskih nagrad. Zmagovalce iz več kot 50 držav so razglasili nedavno, razstava njihovih del pa je napovedana med 19. aprilom in 6. majem v Somerset House v Londonu.