NIJZ: Interes prodajalcev tobačnih izdelkov ne sme nadvladati nad interesom zdravja otrok in mladostnikov

Ljubljana, 6. marca - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) podpirajo predlog novele o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkih, o katerem bodo člani odbora DZ za zdravstvo razpravljali v torek. Interes prodajalcev tobačnih izdelkov ne sme nadvladati nad interesom zdravja otrok in mladostnikov, so z NIJZ poudarili na briefingu za novinarje.