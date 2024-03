V prizidku ZD Logatec slovesno odprli nove prostore

Logatec, 12. marca - V občini Logatec so v začetku marca zaključili gradnjo prizidka k tamkajšnjemu zdravstvenemu domu, danes pa so v njem tudi slovesno odprli nove prostore. Vanje bodo preselili tiste dejavnosti, kjer so do zdaj delali v neprimernih prostorih, je za STA povedala direktorica Urška Tomič.