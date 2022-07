Avgusta začetek gradnje prizidka k ZD Logatec

Logatec, 28. julija - Župan Občine Logatec Berto Menard in direktor Lekarne Ljubljana Marjan Sedej sta z izvajalcem del podpisala pogodbo o izgradnji prizidka k Zdravstvenemu domu (ZD) Logatec, s katerim bodo zagotovili dodatne prostore za ZD in prostore za večjo lekarno. Gradnja se bo pričela v avgustu in bo končana do prihodnje jeseni, so sporočili z Občine Logatec.