V DeSUS začeli priprave na evropske volitve in aprilski kongres stranke

Ljubljana, 12. marca - V stranki DeSUS se pripravljajo na kongres, ki bo v aprilu, in na evropske volitve. S tem namenom pripravljajo listo kandidatov za volitve v Evropski parlament in dokončujejo dogovor z nosilcem liste, proučujejo pa tudi možnosti skupnega nastopa s strankami s podobnimi programi, so po ponedeljkovi seji sveta stranke sporočili iz DeSUS.