V 85. letu starosti je umrl nekdanji predsednik stranke DeSUS Anton Rous

Maribor, 15. februarja - V 85. letu starosti je umrl nekdanji predsednik DeSUS Anton Rous, je objavil Večer na spletni strani. Kot državni sekretar je je med letoma 2004 in 2008 v kabinetu takratnega predsednika vlade Janeza Janše skrbel za izpolnjevanje koalicijske pogodbe, ki so jo poleg DeSUS podpisali SDS, NSi in SLS.