Muskov tekmec robotu ChatGPT bo odprtokoden

San Francisco, 12. marca - Podjetje xAI bo ta teden odprlo kodo klepetalnega robota Grok, je napovedal njegov ustanovitelj in podjetnik Elon Musk. Grokova izvorna koda bo s tem prosto dostopna uporabnikom in razvijalcem za uporabo in spreminjanje. Musk s to potezo stopnjuje spor s podjetjem OpenAI, proti kateremu je v začetku meseca vložil tožbo.