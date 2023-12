Umetna inteligenca v finančnem sektorju zaenkrat pomaga predvsem pri optimizaciji dela

Ljubljana, 21. decembra - Generativno umetno inteligenco se že aktivno uporablja v finančnem sektorju, zaenkrat predvsem za optimizacijo delovnih procesov zaposlenih, ne pa za odobravanje kreditov, so povedali udeleženci seminarja o izzivih in priložnostih njene uporabe. Brez uporabe umetne inteligence bodo podjetja v prihodnosti težko uspešna, so se strinjali.