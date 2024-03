V Kamniku letošnje zasedanje Mladinskega parlamenta Alpske konvencije

Kamnik, 12. marca - Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik se bo z današnjo slovesnostjo začelo letošnje zasedanje Mladinskega parlamenta Alpske konvencije, ki bo potekalo do 15. marca. Zbralo se bo več kot 100 srednješolcev iz držav alpskega loka, letošnja osrednja tema razprav pa so zavarovana območja.