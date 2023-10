Alpsko mesto leta 2024 italijansko mesto Cuneo

Oberstdorf, 26. oktobra - Naziv Alpsko mesto leta bo v prihodnjem letu nosilo italijansko mesto Cuneo. Ta naziv, s katerimi mednarodna žirija odlikuje alpska mesta za posebno zavzetost in prizadevanja pri uresničevanju Alpske konvencije, so doslej prejela tudi že tri slovenska mesta, in sicer Maribor, Idrija ter Tolmin.