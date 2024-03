V Laškem na omizju o prihodnosti v vzgoji in izobraževanju

Laško, 11. marca - Združenje ravnateljev in ravnateljic Slovenije je danes v Laškem pripravilo omizje o prihodnosti v vzgoji in izobraževanju. Kot je na omizju povedal minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, iščejo rešitve za težave v šolstvu, ki so se nalagale leta in leta. S sindikatom so rešili veliko njihovih zahtev, razen plač.