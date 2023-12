V Celovcu tradicionalni slovenski gledališki praznik

Zasebna banka z vrsto let tradicije se znajde na robu bankrota. Ladja je dolgo plula, sedaj tone, situacija je dramatična, kujejo se plani, podgane želijo pobegniti. Cilj je ohraniti golo življenje in pokraden denar. V igri so ostali samo najsposobnejši in najbolj brezvestni, so vsebino predstave povzeli pri KKZ.

Referent za gledališko dejavnost pri KKZ Milan Piko je za uredništvo slovenskih sporedov avstrijske ORF povedal, da satirična komedija Frank V. opisuje tudi dogajanje današnjega sveta, ko se prav tako soočamo z vplivi kapitalizma in kako nekateri vedno bolj bogatijo na račun drugih. Izrazil je tudi veselje, da bo po dolgem času v Celovcu ponovno gostovalo Slovensko narodno gledališče iz Maribora. Piko tudi upa, da bodo lahko v naslednjih dveh, treh letih občinstvu tudi v rednem programu gledališča predstavili slovensko predstavo več.

Začetki slovenskega gledališkega praznika v Celovcu segajo v leto 1962, ko je bila na odru tamkajšnjega Mestnega gledališča uprizorjena Miklova Zala. S tem so želeli povečati pomen in ugled slovenske besede in nuditi koroškim Slovencem v glavnem gledališču avstrijske Koroške slovensko predstavo na visoki ravni.

Od takrat se vsako leto v Celovcu srečajo ljubitelji gledališča iz treh dolin južne avstrijske Koroške in drugih krajev ob slovenski predstavi profesionalnih gledaliških hiš. Do danes so na celovškem odru gostovala vsa slovenska gledališča, nastalo pa je tudi nekaj lastnih produkcij.

KKZ je bila ustanovljena leta 1953.