Na razpisu za frekvence za zasebna mobilna omrežja 5G uspešnih devet ponudnikov

Ljubljana, 11. marca - Na javnem razpisu z dražbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) za dodelitev frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 2300 megahertzev (MHz) in 3600 MHz za lokalno uporabo je uspešno kandidiralo devet ponudnikov. Ti so za dodelitev frekvenc skupno plačali 1,45 milijona evrov.