Akos pripravlja razpis za frekvence za zasebna mobilna omrežja

Ljubljana, 20. septembra - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) pripravlja javni razpis za dodelitev frekvenc, ki bodo namenjena vzpostavitvi lastnih, zasebnih mobilnih omrežij podjetij, občin in drugih. Takšna omrežja so zanesljiva in varna ter omogočajo med drugim digitalizacijo procesov v podjetjih ali vzpostavitev pametnih mest, poudarjajo v Akosu.