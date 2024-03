Energijske pijače po navedbah strokovnjakov niso primerne za otroke in mladostnike

Ljubljana, 11. marca - Otroci in mladoletniki so največji porabniki energijskih pijač, vendar jih zaradi visokih vrednosti kofeina in sladkorja nebi smeli uživati, so ob nadaljevanju akcije Do dobre energije brez energijskih pijač opozorili strokovnjaki. Zaradi nižje telesne mase se pri otrocih neželeni učinki pojavijo hitreje kot pri odraslih, še opozarjajo.