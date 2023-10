Strokovnjaki opozarjajo na porabo energijskih pijač med mladoletniki

Ljubljana, 18. oktobra - Otroci in mladoletniki so največji porabniki energijskih pijač, vendar jih zaradi visokih vrednosti kofeina in sladkorja nebi smeli uživati, so ob pričetku jesenske akcije Do dobre energije brez energijskih pijač opozorili strokovnjaki. Mladi za energijo potrebujejo predvsem uravnoteženo prehrano, športno aktivnost ter kakovosten spanec.