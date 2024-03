Pregled - šport, 10. 3. (nedelja)

OSLO - Slovenska smučarka skakalka Nika Prevc je z novimi stopničkami povečala vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na drugi tekmi v Oslu je z izvrstnim drugim skokom s šestega po prvi seriji napredovala na drugo, za 2,2 točke je zaostala le za Norvežanko Eirin Mario Kvandal, ki je zabeležila drugo zmago v karieri. Tretje mesto je zasedla Avstrijka Eva Pinkelnig, drugouvrščena v svetovnem pokalu, ki zdaj za slovensko junakinjo zaostaja 189 točk. Odlično se je odrezala tudi Ema Klinec. Ni sicer zadržala tretjega mesta po prvi seriji, a tudi s četrtim mestom je bila zelo zadovoljna. Nika Križnar je bila 12., Katra Komar pa se s 37. ni uvrstila v finale.

OSLO - Norvežan Johann Andre Forfang je zmagovalec tekme smučarjev skakalcev na Holmenkollnu. Za vsega točko je zaostal Japonec Ryoyu Kobayashi, 6,1 pa vodilni tekmovalec v svetovnem pokalu Avstrijec Stefan Kraft. Domen Prevc, vodilni po prvi seriji, je za Kraftom in stopničkami zna četrtem aostal dve desetinki točke. Tudi preostali Slovenci so svoje uvrstitve v finalni seriji pokvarili. Peter Prevc je ob tekmovalnem slovesu od Holmenkollna zasedel 11. mesto. Lovro Kos, ki si je s Petrom Prevcem po polovici tekme delil šesto mesto, je bil 13.Tudi Anže Lanišek, lani v Oslu prvi in drugi, je bil v finalni seriji v slabih razmerah prekratek, da bi obdržal 11. mesto iz prvega nastopa in zdrsnil na 17. Napredoval je le Timi Zajc, 26. po prvem skoku, na koncu pa 20.

WINTERBERG - V Winterbergu se je z ekipno tekmo v paralelnem slalomu končala sezona svetovnega pokala deskarjev na snegu v paralelnih disciplinah. Za Slovence se je končala uspešno, saj sta Žan Košir in Gloria Kotnik zasedla drugo mesto. To je največji uspeh katere koli slovenske deskarske dvojice na dosedanjih 23 ekipnih tekmah v zgodovini in druge slovenske stopničke v sezoni, na tekmah posameznikov jih ima Tim Mastnak. Slovenka dvojica, ki je v Winterbergu le za šest stotink sekunde zaostala za Italijanoma Danielejem Bagozzo in Lucio Dalmasso, je v seštevku treh ekipnih tekem zasedla četrto mesto, v pokalu narodov je bila Slovenija peta.

ARE - Mikaela Shiffrin je zmagala na predzadnjem slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Areju. Američanka je slavila na prvi tekmi po prisilnem počitku zaradi poškodbe. Prišla je do že 96. zmage v karieri. V finalu so nastopile tri Slovenke. Najboljša Slovenka 23-letna Neja Dvornik je z devetim mestom prišla do uvrstitve kariere. Andreja Slokar je slalom na Švedskem končala na 18. mestu, Ana Bucik je slovenske nastope zaokrožila na 21. mestu.

Shiffrin je z zmago na slalomu pred koncem sezone še osmič osvojila slalomski kristalni globus. To je bil njen že 16. kristalni globus. Na slalomskem finalu sezone 16. marca v Saalbachu bosta od Slovenk nastopili Andreja Slokar kot 18. v slalomskem seštevku zime in Neja Dvornik, ki je v razvrstitvi discipline prišla do 21. mesta.

SOLDIER HOLLOW - Norveški biatlonski zvezdnik Johannes Thingnes Boe je zmagovalec moške zasledovalne tekme za svetovni pokal v Soldier Hollowu. Do zmage je prišel s 17. mesta po sprintu. Odločilo je odlično streljanje, saj je edini med najboljšo deseterico zgrešil vsega eno tarčo. Jakov Fak je osvojil 24. mesto. Boe je z zmago naredil tudi nov velik korak proti skupni zmagi v pokalu.

SOLDIER HOLLOW Francozinja Lou Jeanmonnot je zmagovalka zasledovalne biatlonske tekme za svetovni pokal ameriškem Soldier Hollowu. V sprintu je za vsega štiri desetinke točke ugnala Italijanko Liso Vittozzi. Najboljša Slovenka je bila vnovič Anamarija Lampič. V desetkilometrsko zasledovanje se je podala kot 18., a bila s puško nenatančna kar osemkrat. Polona Klemenčič je bila s puško nenatančna dvakrat in v primerjavi s sprintom pridobila osem mest.

BUENOS AIRES - Slovenski motokrosist Tim Gajser je na uvodni dirki sezone svetovnega prvenstva v elitnem razredu MXGP v Argentini osvojil tretje mesto, potem ko je bil po padcu peti v prvi vožnji in je slavil v drugi. Skupno zmago na dirki je dosegel svetovni prvak Španec Jorge Prado s 47 točkami. Drugi je bil Francoz Romain Febvre z 42, tretji pa Gajser z 41. Drugi slovenski dirkač tega razreda Jan Pancar, ki je prvič v karieri nastopil v MXGP, je bil 14. V seštevku SP pa tudi vodi današnji zmagovalec Prado s 54 točkami, Gajser je tretji z 51, Pancar pa 14. s 13. Naslednja dirka bo čez 14 dni v španskem Xanadu-Arroyomolinosu.

DOHA - Italijan Francesco Bagnaia z Ducatijem je zmagovalec uvodne dirke svetovnega motociklističnega prvenstva. Na dirki v Katarju je v elitnem razredu motoGP svetovni prvak zadnjih dveh sezon ugnal Južnoafričana Brada Binderja iz ekipe KTM, tretji je bil Španec Jorge Martin iz ekipe Pramac Ducati. Dirkače naslednja postaja čaka čez 14 dni na Portugalskem.

NICA - Američan Matteo Jorgenson je skupni zmagovalec kolesarske dirke Pariz-Nica. Zadnjo, 109,3 km dolgo etapo je sicer dobil Belgijec Remco Evenepoel. Drugi je bil Jorgenson, tretji pa je ciljno črto prečkal Vlasov z zaostankom 50 sekund. Peti je bil McNulty z 1:39 minute zaostanka. V okolici Nice je imel ogromno težav Slovenec Primož Roglič, ki je etapo končal kot 17. z zaostankom 4:04 minute, skupno pa je bil deveti z zaostankom 5:33. Roglič je na tej dirki sicer zmagal leta 2022, lani pa je bil najboljši še en Slovenec Tadej Pogačar.

LJUBLJANA - V derbiju 25. kroga Prve lige Telemach so nogometaši Mure in Olimpije v Murski Soboti igrali 1:1, Ljubljančani tako niso izkoristili priložnost, da se vodilnemu Celju približajo le na pet točk zaostanka. Rogaška je z 1:0 ugnala Kalcer Radomlje, tekma med Domžalami in Koprom pa je bila zaradi razmočenega igrišča odpovedana.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v drugi finalni tekmi državnega prvenstva v gosteh premagali Sij Acroni Jesenice s 4:2 in povedli z 2:0 v zmagah. V finalu moštvi igrata na štiri zmage, naslednja tekma bo v torek v Ljubljani. Danes sta v Podmežakli za domače zadela Žan Jezovšek in Tadej Čimžar, za goste pa Nik Simšič dvakrat, Miha Beričič in Trevor Gooch.

VELENJE - Rokometaši Gorenja Velenja so v derbiju 19. kroga lige NLB premagali Celje Pivovarno Laško z 32:27 (17:13).

DETROIT - Slovenski košarkar Luka Dončić je ponoči postal prvi igralec v severnoameriški ligi NBA, ki je vpisal šest zaporednih trojnih dvojčkov s 30 točkami. Dončić je z novo izjemno predstavo ekipi Dallas Mavericks v soboto zvečer po lokalnem času pomagal, da je v gosteh premagala Detroit Pistons s 142:124. Dončić je v dvorani Little Caesars Areni dosegel 39 točk, 10 podaj in 10 skokov, s čimer je presegel prejšnji mejnik Russella Westbrooka, ki je dosegel pet zaporednih trojnih dvojčkov s 30 točkami. Slovenski zvezdnik je s petim zaporednim trojnim dvojčkom s 35 ali več točkami izboljšal lastni rekord v ligi NBA. Za dobro mero je dodal tri ukradene žoge in par blokad.